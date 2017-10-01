النمور المفترسة تلتهم حيوانات الزوار في سويسرا !

سمحت إحدى حدائق الحيوان الشهيرة في سويسرا مؤخرا لزوارها باصطحاب الحيوانات الأليفة إلى الحديقة بغرض إطعام الحيوانات المفترسة، او تركها تسير بحرية داخل الحديقة حتى يتم التهامها لاحقا.

وقال مدير حديقة الحيوان في زيوريخ ألكس روبل إن الضيوف يتركون في الحديقة أرانب وخنازير وفئران أليفة”. فيما ترفض حديقة الحيوان استلام غيرها من الحيوانات الأليفة، بما فيها القطط والكلاب”. وأضاف أن “الطبيب البيطري يقتل الخنازير والأرانب لتغذية النمور والأسود فيما بعد”.

أما حديقة الحيوان Daehlhoelzli في مدينة برن السويسرية فإنها تتسلم الحيوانات الأليفة 5 مرات في الأسبوع. وقال موظف الحديقة مارك روسيت إن “المقصود بالأمر قبل كل شيء هي القوارض التي تقدم للحيوانات البرية التي تعيش في الحديقة”.

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