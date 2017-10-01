زوّج 27 فتاة قاصر عرفياً!

قررت السلطات المصرية إحالة إمام مسجد زوّج 27 فتاه قاصرة لمحاكمة عاجلة.

وقال المتحدث الرسمي باسم هيئة النيابة الإدارية المستشار محمد سمير، إن المستشارة فريال قطب، رئيس النيابة، قررت إحالة إمام مسجد الأربعين بقرية ميت حبيب بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية شمال البلاد للمحاكمة العاجلة على خلفية اتهامه بالتورط في تزويج 27 فتاة قاصرة لم يبلغن السن القانونية.

وقال بيان رسمي للنيابة الإدارية إن قرار الإحالة جاء استنادا إلى تحقيقات النيابة في قضية بناءً على شكوى إحدى الأمهات المقيمة في محافظة الغربية من قيام إمام المسجد بالقرية بتزويج ابنتها والعديد من الفتيات القاصرات اللائي لم يبلغن السن القانونية زواجاً عرفياً غير موثق بزعم أنه حلال شرعاً حتى بلوغ الفتيات السن القانونية وإتمام الزواج بصورة رسمية أمام المأذون الشرعي بالقرية.

وأضاف البلاغ أن المتهم يقوم بتحرير إيصالات أمانة على الزوج والاحتفاظ بها عنده لحين إتمام الزواج الرسمي، بحسب ما ذكرت العربية نت.

واستمعت النيابة إلى أقوال مدير إدارة الدعوة بمديرية الأوقاف بمحافظة الغربية والذي أفاد بأن الأهالي يلجأون لإتمام الزواج بالمساجد بهدف التهرب من شرط السن ورسوم الإشهار، كما قرر أن إمام المسجد لا يجوز له إبرام عقد الزواج، وأن ذلك من اختصاص المأذون الشرعي فقط.

وبسؤال المتهم إمام المسجد أنكر الاتهام المنسوب إليه مقرراً أنه لا يقوم بعمل أي زيجات بالقرية على نحو ما جاء بأقوال الشاكية، وقامت النيابة بمواجهة المتهم بمقاطع الفيديو المسجلة عن عقد قران نجلة الشاكية والتي يظهر فيها وهو يقوم بإجراءات عقد القران والزواج وإلقاء خطبة عن الزواج.

وبطلب تحريات البحث الجنائي بمركز شرطة سمنود، وردت للنيابة التحريات تؤكد قيام المتهم بتزويج الفتيات القاصرات بزعم أن هذا الزواج حلال شرعاً، وذلك حتى بلوغ الفتيات السن القانونية وإتمام الزواج بصورة رسمية مع تحرير إيصالات أمانة على الزوج والاحتفاظ بها عنده لحين إتمام الزواج الرسمى تحايلاً على القانون.

وقالت النيابة إنه بناء عليه انتهت إلى قرارها بإحالة المتهم للمحاكمة التأديبية العاجلة.

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