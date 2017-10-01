وفد أمني مصري في غزة

وصل اليوم الأحد، إلى غزة وفد أمني مصري رفيع المستوى، عشية زيارة حكومة فلسطين للقطاع في إطار تنفيذ اتفاق المصالحة الفلسطينية الذي ترعاه القاهرة.

ونقلت وكالة “فرانس برس” عن محمد المقادمة المتحدث باسم هيئة الشؤون المدنية الفلسطينية قوله: “وصل اليوم وفد من القاهرة يضم السفير المصري لدى إسرائيل حازم خيرت، بالإضافة إلى لواءين في جهاز المخابرات المصرية، عبر معبر “إيريز” الحدودي مع إسرائيل”.

وأشارت الوكالة إلى أن رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية ورئيس الحركة في قطاع غزة يحيى السنوار استقبلا الوفد في منزل هنية عند مخيم الشاطئ للاجئين غرب مدينة غزة.

وقال مسؤولون فلسطينيون الاثنين الماضي، إن مندوبين مصريين سيصلون إلى غزة لـ”مواكبة ومراقبة” آليات استلام الحكومة الفلسطينية لمهامها في القطاع.

وكانت وزارة الداخلية في غزة، أفرجت الأحد عن خمسة معتقلين “كانوا موقوفين على ذمة قضايا تتعلق بالمساس بالأمن الداخلي، وذلك في إطار تعزيز أجواء المصالحة والتوافق الوطني” بحسب بيان صادر عن الوزارة.

ومن المقرر أن تصل الحكومة الفلسطينية غدا الاثنين لتسلم مهامها بعدما أعلنت حركة حماس حل اللجنة الإدارية التي كانت بمثابة حكومة تدير القطاع.

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