غارة خاطئة للجيش الأفغاني

1 أكتوبر, 2017 - 8:30 مساءً المصدر: وكالات
غارة خاطئة للجيش الأفغاني

لقي عشرة عناصر أمن أفغان اليوم الأحد مصرعهم، إثر ضربة خاطئة نفذتها قوات جوية أفغانية في ولاية هلميند، جنوب أفغانستان.

ونقلت وكالة “فرانس برس” عن حاكم الولاية حياة الله حياة قوله إن هذا “الخطأ” وقع فيما كانت القوات الحكومية تحاول صد متمردي طالبان وإخراجهم من إقليم “استراتيجي”.

وأشار حياة إلى أن الحادث وقع قرابة الساعة 16:30 بالتوقيت المحلي أي (12:00 بتوقيت غرينتش)، في إقليم غيريشك شمال غرب مدينة لشكرقاه عاصمة ولاية هلميند الأفغانية.

من جهتها أكدت وزارة الدفاع الأفغانية، أن الخطأ ارتكبته قواتها الجوية، مشيرة إلى أنها باشرت بالتحقيق في ملابسات الحادث.

المصدر: وكالات
1 أكتوبر, 2017

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