لأول مرة في روسيا .. كنوز نادرة من الأحجار الكريمة

يستعرض متحف الأورال الجيولوجي الروسي عينات فريدة من الأحجار الكريمة النادرة المكتشفة في مناطق شمال البلاد.

ووفقا للخبراء في المتحف فإن “المعروضات ستضمن عينات نادرة من الياقوت الأحمر وأحجار زفير تم العثور عليها في مناجم منطقة الأورال الروسية، بالإضافة لعينات من فلزات الكوروند غالية الثمن التي يمكن مقارنتها بأحجار الماس النادرة”.

أكثر القطع تميزا هي التي أطلق عليها الباحثون اسم “زهرة الأورال”، لاحتوائها على عدد من بلورات الياقوت النجمية التي تجمعت لتعطيها هذا التصميم المميز.

تأسس المتحف الذي يستعرض هذه الكنوز النادرة عام 1937، وأصبح واحدا من أهم المتاحف الجيولوجية في روسيا، ويضم اليوم آلاف العينات الجيولوجية الثمينة، وأكثر من 100 عينة من النيازك، والتي منها أكبر قطعة يصل وزنها إلى 50 كلغ، تعود للنيزك العملاق الذي سقط في منطقة بريموريه الروسية قبل 70 عاما

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

