قطر تنقل الدواعش من سوريا الى ليبيا !!

صرح المتحدث باسم الجيش الليبي، العقيد أحمد المسماري، بأن قطر تنقل في الوقت الحاضر مسلحين من تنظيم “داعش” الإرهابي موجودين في سوريا إلى ليبيا.

وقال العقيد المسماري في حوار أجرته معه قناة “سكاي نيوز العربية” يوم الأحد: “الدوحة مستمرة في تمويل المجموعات الإرهابية في ليبيا”، على حد تعبيره.

وأضاف المسماري: “المجموعات الإرهابية الموجودة على الأراضي الليبية أصبحت تتجمع في الآونة الأخيرة.. وقد شرع تنظيم داعش وخلايا الإخوان المسلمين، وتنظيم القاعدة بتأسيس تحالف من أجل نشر التطرف”.

وأشار المسؤول العسكري الليبي إلى أن الكثير من الشباب الذين كانوا في صفوف المجموعات الإرهابية قد غادروها وانضموا إلى صفوف الجيش الوطني الليبي، بعد انتصاره في محافظة بنغازي، داعيا الأمم المتحدة إلى رفع الحظر على توريد السلاح، لكي يتمكن الجيش من إعادة الاستقرار إلى ليبيا وحمايتها من المجموعات الإرهابية، ما سيدعم الأمن والاستقرار في حوض البحر الأبيض المتوسط.

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