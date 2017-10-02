“جيش الإسلام” يشكو روسيا.. وهذا ما يطالب به!

طالب فصيل “جيش الإسلام” المتواجد في الغوطة الشرقية بالضغط على الضامن الروسي لتنفيذ اتفاق “تخفيف التوتر”.

وفي بيان أصدره اليوم، الأحد 1 تشرين الأول، دعا “جيش الإسلام” الوسطاء للضغط على الجانب الروسي للوفاء بالتزاماته، حسب تعبيره.

وتستهدف القوات الحكومية السورية مواقع جبهة النصرة في الغوطة الشرقية بعد فشل جيش الاسلام في اخراجها من الغوطة أو القضاء على وجودها.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، الأسبوع الماضي، إن “تخفيف التوتر” في المناطق التي شملته ضمن سوريا “مستقر رغم بعض الخروقات”.

وترعى روسيا “تخفيف التوتر” في الغوطة الشرقية، آب الماضي، باتفاقيات أحادية مع فصيلي “جيش الإسلام” و”فيلق الرحمن”.

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