هل تلقى “الوطني الحر” دعوة لزيارة السعودية.. ؟

أكد النائب نبيل نقولا، “أن هناك إرادة لبنانية للمحافظة على الحكومة الحالية”، محذرا من “الضغوط المستمرة من بعض الدول الخارجية على لبنان”.

نقولا وفي حديث اذاعي”، أوضح “أن صفحة سلسلة الرتب والرواتب طويت بالتزامن مع التوصل الى حل موقت لقطع الحساب على أن تقر الموازنة قريبا”، مشددا على أن “ليس من مصلحة أحد ضرب الاقتصاد اللبناني”.

ولفت نقولا إلى “أن “التيار الوطني الحر” لم يتلق أي دعوة لزيارة السعودية أو أي دولة خليجية”،مشيرا إلى “أن هناك علامات استفهام عدة حول الدعوات التي وجهت الى بعض القادة اللبنانيين”، وآملا في أن “تكون لمصلحة لبنان وليس العكس”.

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