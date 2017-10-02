فيديو مروع.. إطلاق نار بحفل موسيقي في لاس فيغاس

بعد عمليتي الدهس بكندا و”هجوم بسكّين” في فرنسا أمس، ضرب الإرهاب المتنقل مدينة لاس فيغاس الأميركية حيث أفيد عن مقتل شخصين أحدهما شرطي وإصابة 24 آخرين في إطلاق نار وقع ليل الأحد ـ الإثنين قرب “مجمع وكازينو” ماندلاي باي، في أحد المهرجانات الموسيقية، في لاس فيغاس.

ونقلت وكالة أسوشييتد برس عن الشرطة الأميركية قولها إنها تتعامل مع عملية اطلاق نار في المنطقة.

كما أعلنت شرطة لاس فيغاس على حسابها على تويتر أنها تحقق بتقارير عن إطلاق نار في المنطقة، مطالبة الجميع بتفادي التوجه إلى هناك.

إلى ذلك، أفادت وسائل إعلام أميركية أنه تم إجلاء مئات الأشخاص من المجمع .

هذا وانتشرت الشرطة بشكل كثيف على الجادة الرئيسية في لاس فيغاس، وكتبت في تغريدة “نحقق حول معلومات بوجود رجل يطلق النار بالقرب او على مشارف كازينو ماندالا باي”.

من جهة أخرى، علّقت الرحلات في مطار ماكاران في لاس فيغاس لوجود مسلح عند أحد مدراجاتها، وفق ما أفادت وكالة رويترز.

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