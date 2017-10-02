تذمر أردني شديد من دمشق.. لا يتحدثون معنا!

وشرح المصدر بان الحكومة الأردنية تواجه تعقيدات وصعوبات بالغة في إقامة حوار ثنائي خلف الستارة والأقنية .

وزاد : يوجد صعوبات حيث لا يتحدثون معنا ولا نتحدث معهم ولا يتم تبادل الملاحظات ولا التنسيق الأمني ولم يتطور التفاهم لإعادة فتح المعابر.

وكان وزير الخارجية الأردني ايمن الصفدي قد شرح بان بلاده لا يوجد لها قنوات مباشرة مع دمشق وتتواصل بالشان السوري مع الجانب الروسي.