إعلان موعد زيارة الملك سلمان إلى روسيا

أعلن مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، اليوم الاثنين 2 أكتوبر/تشرين الأول، عن أن زيارة العاهل السعودي الملك سلمان ين عبد العزيز إلى روسيا ستتم يوم 5 أكتوبر الجاري.

وجاء إعلان أوشاكوف في سياق رده عما إذا كان قد تم تحديد تاريخ وصول الملك سلمان إلى روسيا.

في هذا الصدد، قالت صحيفة “عكاظ”، يوم أمس الأحد، إن زيارة العاهل السعودي إلى موسكو لن تقتصر على مناقشة الملفات السياسية، وإنما ستشمل ملفات التعاون الاقتصادي والاستثماري والنفطي.

وتابعت الصحيفة:

“أن الشراكة الروسية — السعودية المتجددة تركز في المرحلة القادمة على تعزيز الشراكة الاستثمارية، على ضوء الرؤية السعودية 2030، والتي نجحت في تحقيق تحالفات استثمارية بمليارات الدولارات، والانتقال إلى السعودية ما بعد النفط”.

واعتبرت الصحيفة أن موسكو ترى في المملكة العربية السعودية أحد اللاعبين الأساسيين في الشرق الأوسط، ومن هذا المنطلق تسعى إلى إيجاد “نقاط التقاء” مع السعودية، خاصة التعاون في مكافحة الإرهاب.

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