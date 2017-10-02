تركي الفيصل يكشف الموقف السعودي الحقيقي من الأسد

أكد رئيس الاستخبارات السعودية السابق الأمير تركي الفيصل أن المملكة العربية السعودية لم تعلن ولا توافق على بقاء الأسد رئيسا لسوريا.

وأضاف الفيصل في حوار مع “سبوتنيك” وتلفزيون “إن تي في” الروسي، أن السوريين يجب أن يحلوا ذلك الأمر ويجب إنشاء آلية تمكن الشعب السوري من اتخاذ مثل هذا القرار.

وأشار الفيصل إلى أن مفاوضات جنيف وأستانا لم تتوصل إلى الآن إلى آلية تسمح للشعب السوري باتخاذ مثل هذا القرار، مضيفا: “وإلى أن يحدث ذلك سنواصل القول بأن بشار الأسد ليس الرئيس الشرعي لسوريا وأنه لا يمثل الشعب السوري ويقتل السوريين”، حسب قوله.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

