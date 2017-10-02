بالفيديو.. معجزة تنقذ سائق في “الكرنتينا” !

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر تعرض أحد السائقين لحادث سير مروع، على طريق الكرنتينا باتجاه بيروت، في المنطقة الواقعة قرب المسلخ.

وفي التفاصيل، بحسب ما يظهر الفيديو، أن السائق قد فقد السيطرة على سيارته أثناء القيادة، ما ادى الى اصطدامه بشاحنة كبيرة، ليتم تمزق هيكل السيارة الخارجي بالكامل وتحطم سقفها.

ورغم قوة الحادث وتحطم السيارة، الا ان العناية الالهية انقذت السائق، بحيث لم يصب الا بجروح طفيفة بعد أن دفع برأسه خارج السيارة.

وقد بقي السائق عالقا لفترة من الوقت، الى ان وصلت عناصر الصليب الاحمر الى مكان الحادث، حيث عمدت على استخدام ادوات خاصة لاخراج السائق من السيارة، ونقله الى احد مستشفيات المنطقة.

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