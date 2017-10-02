روسيا توقف نشاط جماعة متطرفة في القرم

أعلنت هيئة الأمن الفيدرالية الروسية اليوم الاثنين، أنها تمكنت من إيقاف نشاط “جماعة التبليغ والدعوة” الدولية المتطرفة على أراضي شبه جزيرة القرم.

وقال فرع الأمن الروسي بالقرم في بيان، “إن شعبة التحقيق رفعت قضية جنائية بحق قيادات وأعضاء المنظمة”، التي كانت المحكمة العليا الروسية قد حظرت نشاطها في البلاد عام 2009، لكونها “تهدف إلى تقويض وحدة أراضي روسيا والتمييز بين مواطنيها على أساس ديني، إضافة إلى دعمها منظمات إرهابية دولية”.

وأضاف البيان أن العملية نفذت بالتعاون مع وزارة الداخلية، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

وسبق أن اعتقلت السلطات ثلاثة من أعضاء الجماعة في جمهورية بشكورتوستان الروسية في أغسطس الماضي، بالإضافة إلى سبعة آخرين في العاصمة موسكو نهاية العام الماضي.

يذكر أن جماعة التبليغ هي حركة دينية أسسها مولانا محمد إلياس في الهند عام 1926، قبل أن تنتشر إلى دول إسلامية وعربية كثيرة. وتسعى الجماعة إلى نشر الدعوة الإسلامية، وتتجنب الانخراط في العمل السياسي، لكن مناهضيها يعتبرونها منظمة دولية مغلقة، تتولى تنسيق نشاط جماعات راديكالية، وتزرع في أنفس أتباعها أفكارا تمهد لانتقالهم إلى منظمات متطرفة لاحقا.

تجدر الإشارة إلى أن الجماعة محظورة أيضا في عدد من الدول، منها كازاخستان وطاجكستان وقرغيزستان.

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