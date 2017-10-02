بالصور.. شهداء لـ”حزب الله” بغارة أمريكية في سوريا

استشهد عدد من مقاتلي حزب الله في سوريا، إثر قصف لطيران أميركي استهدف مواقع “التثبيت” التابعة للحزب في البادية.

مصادر “الحدث نيوز”، أكدت استشهاد كل من “علي محمد عياد” من جميجمة،و “محمد علي” من ميس الجبل، وإبراهيم سبيتي من كفرصير، علي عبد الله صبرا من الغازية، محمد رياض مكي من صريفا، علي محمد محسن من عيتيت، أحمد علي فخر الدين من الشويفات.

وأوضحت المصادر أن العناصر استشهدوا بقصف للطيران الأميركي في محيط T3 بالبادية السورية.

يذكر أن تنظيم “داعش” الإرهابي شن هجوماً عنيفاً على المنطقة آنفة الذكر، استخدم خلالها عدد من المفخخات والانغماسيين، وسقط على إثرها عدد من الشهداء من الجيش السوري وحزب الله، إلا أن الأخير امتص صدمة الهجوم، واستعاد السيطرة على عدد منن النقاط، حيث تدور اشتباكات عنيفة في هذه المنطقة حتى إعداد هذا الخبر.













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