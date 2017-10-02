مناورات عسكرية غرب إيران

بدأت صباح اليوم المرحلة الثالثة من مناورات عسكرية برية غرب إيران بمشاركة وحدات التدخل السريع والمدفعية وطائرات استطلاع مسيرة تابعة للجيش الإيراني.

ويستعرض الجيش الإيراني في هذه المناورات قدراته على التحرك العسكري والهجوم، وذلك بمشاركة وحدات التدخل السريع والوحدات الهجومية المتنقلة، إضافة الى عدد من الوحدات المدرعة وراجمات صواريخ من طراز نازعات 10 المعروفة بـ “ان 10” كما يشارك فيها عدد من العسكريين العراقيين إلى جانب الوحدات العسكرية الإيرانية.

وسيتم في هذه المرحلة اختبار قدرات الوحدات العسكرية على التدخل السريع والمجالات التخصصية العسكرية والقدرة على الحركة والهجوم فيما يقوم الجيش بتقييم قدرات الوحدات المدرعة والمدفعية والصاروخية والاستطلاعية عبر طائرات الاستطلاع من دون طيار والجوية عبر المروحيات والوحدات العسكرية المتحركة والهجومية.

وكانت المرحلة الأولى من هذه المناورات غرب إيران بدأت في الرابع والعشرين من أيلول الماضي بمشاركة وحدات مشاة ودروع وحرب الكترونية ومروحيات وصواريخ لغرض إجراء تمارين الجهوزية الدفاعية.

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