إطلاق قمر صناعي في سوريا

اشار وزير الاعلام السوري المهندس محمد رامز ترجمان إلى الدعم الحكومي الكبير لقطاع الاعلام إيمانا بدوره في مواجهة التحديات التي تواجهه فالإعلام الوطني هو إعلام محارب حيث تم ايقاف بث القنوات الفضائية السورية على الاقمار الصناعية.

وقال: خضنا هذه الحرب بإمكانيات فنية ومادية بسيطة جدا ولكن بعزيمة وإرادة العاملين في هذا القطاع. ولفت الوزير ترجمان إلى أن أهم المشاريع المطروحة في المرحلة المقبلة هي مشروع الإرسال الرقمي وهو مشروع يؤءكد السيطرة الوطنية للإعلام الوطني على أجهزة الإرسال فكما هو معروف فان الأقمار الصناعية ليست ملكا للدولة ولكن الإرسال الرقمي يكون بإدارة الحكومة السورية ووزارة الإعلام ولا يكون هناك تأثير في هذه المحطات الرقمية لأنه يمكن إرسال 6 قنوات تلفزيونية عليها ويمكن زيادتها إلى 8 محطات مبينا أن أحد المشاريع المطروحة هو وضع دراسة فنية ومالية وجدوى اقتصادية لإطلاق قمر صناعي بالتعاون مع الدول الصديقة لسورية.