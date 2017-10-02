مقتل قائد “الوحدة الخاصة” لـ “داعش”

نقلت وسائل إعلام عراقية أن قائد أهم وحدة قتالية تابعة لتنظيم “داعش” قتل اليوم الاثنين مع أحد مرافقيه، بعد قصف مركبتهما بغارة جوية جنوب غربي كركوك.

ونقلت قناة “السومرية نيوز” عن مصدر محلي قوله: “قتل أبو كريم العراقي مسؤول أهم وحدة قتالية في تنظيم داعش الإرهابي، والمسماة بالوحدة الخاصة، قتل مع أحد مرافقيه بقصف جوي قرب ناحية الرياض جنوب غربي كركوك”.

وأضاف المصدر: “الوحدة الخاصة والتي أغلب عناصرها من العراقيين تعد النخبة لدى التنظيم الإرهابي وتستخدم في الاقتحامات”. مشيرا إلى أن “قتل مسؤولها سيكون له أثر سلبي على نشاطها خاصة في ناحية الرياض”.

ويخضع قضاء الحويجة جنوب غرب كركوك منذ العاشر من يونيو/حزيران 2014، لسيطرة تنظيم “داعش”، وفر أكثر من 150 ألف مدني باتجاه كركوك منذ ذلك الحين.

وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي أعلن في وقت سابق من الأسبوع عن انطلاق المرحلة الثانية من عمليات تحرير شرق دجلة وأيسر الشرقاط وقضاء الحويجة.

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