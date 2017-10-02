مكتب التحقيقات الفيدرالي ينتهك القانون الدولي

قالت وزارة الخارجية الروسية إن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي يواصل اختراق مكاتب دبلوماسية روسية في مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية مبينة أنه يشكل “انتهاكا للقانون الدولي وقوانينه الخاصة”.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن الوزارة قولها إن “ممثلين عن القوات الخاصة والشرطة الأمريكية يواصلون ممارساتهم غير القانونية في اقتحام المنشآت الروسية الحكومية”.

ونشرت الوزارة على صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك فيديو يظهر اختراق عناصر من قوات الأمن الأمريكي مكاتب دبلوماسية روسية في سان فرانسيسكو.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قررت في آب الماضي إغلاق القنصلية الروسية في سان فرانسيسكو وموقعين دبلوماسيين في نيويورك وواشنطن في خطوة وصفها نائب رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد الروسي أندريه كليموف بأنها “وقاحة”.

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