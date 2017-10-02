بوغدانوف يبحث مع الجربا تسوية الأزمة السورية

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن مبعوث الرئيس الروسي للشرق الأوسط ميخائيل بوغدانوف بحث مع رئيس تيار “الغد السوري” المعارض أحمد الجربا هاتفيا آفاق التسوية السياسية في سوريا.

وجاء في بيان صادر عن الخارجية الروسية الاثنين، أن الجانبين بحثا خلال المكالمة الهاتفية “الوضع الناشئ في سوريا وحولها مع التركيز على الجهود الرامية إلى تعزيز نظام وقف القتال وآفاق تحريك عملية تسوية الأزمة السورية سياسيا من قبل السوريين أنفسهم وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254”.

وأوضحت الوزارة الروسية في بيانها أن المكالمة الهاتفية جرت الاثنين، بطلب من الجانب السوري.

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