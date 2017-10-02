إرهاب “داعش” .. وموسكو تنجو !!

أعلن جهاز الأمن الاتحادي الروسي اعتقال أعضاء خلية نائمة لتنظيم “داعش” في منطقة موسكو كانت تخطّط لشن سلسلة من الهجمات الكبيرة على شبكة المواصلات في البلاد.

وأظهر تسجيل فيديو لعمليات الاعتقال عناصر من جهاز الأمن وهم يقتادون رجالا من شقة سكنية ويصادرون أسلحة ومتفجرات وقنابل.

وأوضح جهاز الأمن انّ الاعتقالات جرت يوم 30 أيلول الماضي، لافتاً الى أنّ “الخلية كانت تضم مواطنين روساً من منطقة شمال القوقاز ممن يسعون لإقامة دولة خلافة إسلامية عالمية وتلقوا توجيهات من متشددين أجانب”.

وأشار إلى أنّ الخلية كانت تخطط لتفجير أماكن عامة مزدحمة واستهداف البنية التحتية للمواصلات. وأوضح أنّه اعتقل كل أعضاء الخلية، من دون أن يذكر عدد الأشخاص المعتقلين، مشيراً إلى أنّهم يبحثون قراراً بشأن فتح قضايا جنائية بحقهم.

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