الأردن يرحل اللاجئين السوريين الى بلدهم عالساكت ومن دون ضجيج !

أشارت الحكومة الاردنية للجانب القانوني الدولي في بعض الإجراءات التي تتخذها لترحيل لاجئين سوريين إلى بلادهم قسرا ردا على تقرير لمنظمة هيومن رايتتس ووتش الذي إتهم السلطات الأردنية بالترحيل القسري والجماعي وغير القانوني لمئات اللاجئين السوريين.

ورغم ان معدل عودة اللاجئين السوريين بعد المستجدات في جنوب سورية يقترب من 400 حالة طوعية على الاقل شهريا إلا ان مصادر متطابقة تحدثت لرأي اليوم تعتبر ان عمان غيرت وبدلت في سياستها من موضوع اللاجئين بعد “تخلي” المجتمع الدولي عن دعم الأردن في هذا الإطار.

ولم يعلن الأردن موقفا محددا ضد “توطين ” اللاجئين السوريين كما فعل لبنان على هامش إجتماعات الأمم المتحدة الأخيرة إلا ان السياسة على الحدود بدأت تتغير حسب مصادر مطلعة جدا.

السلطات هنا تعيد اي لاجيء يخالف القانون وتحفز على العودة خصوصا لغير المقاتلين وأسرهم او اللاجئين الذين يعتقد بتان لجوئهم بخلفية إقتصادية.

وكان العاهل الملك عبدالله الثاني قد اشار لإن المجتمع الدولي لا يريد مساعدة الأردن ووصف فيحديث نادر الاجئين السوريين في بلاده بأنهم “أجانب” واصبح عددهم نحو 20 % من السكان.

ووصف الناطق الرسمي الدكتور محمد مومني بان بلاده لا مجال للمزاودة عليها في موضوع اللاجئين والخدمات التي قدمت لهم رافضا مضمون التقرير المدني لهيومن ووتش الذي يتحدث عن إعادة قسرية وإجبارية بصورة جماعية.

واعتبر المومني ان عملية إعادة لاجئين سوريين إلى بلادهم تتم في ضوء القانون الدولي .

لكن المنظمة الدولية رأت بان عمليات الإبعاد هذه لا تنسجم مع معايير القانون ولا يمكن تعليلها ولا تقدر المخاطر الناتجة او التي يمكن ان تنتج عنها.

إلى ذلك كشف مصدر مطلع بان عملية إعادة اللاجئين السوريين اصبحت سياسة متزنة للسلطات الاردنية وتطال قطاعات مدروسة من المسجلين بصفة اللجوء وببطء وبدون ضجيج لإن الحكومة الأردنية تريد ان تقلص عدد اللاجئين السوريين على الأرض الأردنية.

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