الأعور: لا دولة من دون موازنة

لفت عضو تكتل “التغيير والإصلاح” النائب فادي الأعور، إلى “أنّنا عانينا ولا نزال من القوة الإرهابية، لكنّ هذا الإرهاب الّذي أُنتج في أميركا، بدأ يأكل داخل الدول الّتي رعت الإرهاب”، مشيراً إلى أنّ “هذه المجموعات وُظّفت في مشاريع سياسية من قبل أميركا والدول الّتي ترعى الإرهاب، وفي طليعتها إسرائيل”.
وأكّد الأعور، في حديث إذاعي، أنّ “الإستخدام الأساسي في منطقتنا، كان لأجل إقامة الشرق الأوسط الجديد”، مركّزاً على أنّ “الولايات المتحدة الأميركية بدأت تتلقّى الضربات من “الفيروس” الّذي أنشأته في مختبراتها، وهو الإرهاب”.
وشدّد على أنّ “لا دولة من دون موازنة، والأجواء إيجابية ورئيس الجمهورية ميشال عون وكلّ المسؤولين وضعوا الأمر على السكة الصحيحة”، منوّهاً إلى أنّ “الجميع يمرّر الأمور على قاعدة الحفاظ على الحقّ وتسيير مصلحة المواطن”، مبيّناً أنّه “يجب أن نخرج من فكرة التمديد في المجلس النيابي وأن نذهب للإنتخابات النيابية ونتقبّل النتائج مهما ستكون”.