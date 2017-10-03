حمادة يعلق على أحداث صيدا.. هذا ما قاله

استنكر وزير التربية والتعليم العالي ​مروان حمادة​ ما شهدته ​مدينة صيدا​ من فلتان أمني وانتشار مسلح مساء الاثنين، وتمنى حمادة في كلمة له خلال رعايته افتتاح مدرسة الرميلة الرسمية بعد اعادة ترميمها، أن تكون مدارس صيدا فتحت اليوم أبوابها ولم يؤثر عليها هذا الفلتان الأمني.

وأضاف حمادة “تعرفون اليوم هو “اليوم العالمي للاعنف” ونحن ننظر الى التلفزيون ونرى ما جرى في ​لاس فيغاس​ في قلب الولايات المتحدة من عنف ربما لا سياسي، ولكن يدل على انحطاط في الأخلاق في العالم وتجاذب نحو نوع من التعصب الشخصي أو الديني أو السياسي الذي لا يتحمله بلد مثل لبنان”.

وتابع قائلا “اليوم في يوم اللاعنف نحن نندد بما جرى في صيدا من انتشار مسلح مساء امس وندعو ونحن نعتز باجهزتنا الأمنية وجيشنا الباسل أن يستمر الأمن في لبنان، ومع العلم أن العلم هو اساس الأمن والازدهار والحرية وأساس ارتقاء لبنان الى نظامه الديمقراطي المرجو بعد عودة انتظام المؤسسات الدستورية”.

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