تصفية 300 “داعشي” بالقرب من ديرالزور خلال يومين

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تصفية 304 مسلحين لـ”داعش” وإصابة 170 آخرين خلال يومين، جراء غارات نفذها سلاح الجو الروسي على مواقع للإرهابيين، بالضفة الشرقية لنهر الفرات في سوريا.

وأوضح بيان صدر اليوم الثلاثاء عن المتحدث الرسمي باسم الوزارة اللواء إيغور كوناشينكوف، أن الغارات الروسية أسفرت، على وجه الخصوص، عن القضاء على 7 قياديين ميدانيين، بمن فيهم المسلح البارز المنحدر من كازاخستان أبو إسلام الكازاخي، الذي كان مسؤولا عن تنسيق عمليات فصائل “داعش” في وادي الفرات.

وتابع البيان أن إحدى الغارات الروسية دمرت مركزا لتجمع وتدريب المسلحين، كان فيه نحو 40 متطرفا من شمال قوقاز ومجموعة من قناصة التنظيم، مؤكدا أيضا تدمير ثلاثة مراكز قيادة، وتسع نقاط محصنة، وثماني دبابات، وثلاثة مدافع، و17 عربة رباعية الدفع مزودة بأسلحة ذات عيار كبير وأربعة مستودعات للذخيرة.

وذكر البيان أن فعالية غارات الطيران الروسي تساعد قوات الجيش السوري في تحرير الأراضي على طول نهر الفرات من قبضة “داعش”.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

