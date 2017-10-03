منفذ تفجيرات دمشق الثلاثة يكشف عن هويته.. من هو؟

قال تنظيم “داعش” الإرهابي في بيان إن 3 من مقاتليه نفذوا هجوما داميا على مركز للشرطة في العاصمة السورية دمشق أمس.

وحسب “رويترز”، قال التنظيم الإرهابي إن ثلاثة من مقاتليه نفذوا هجوما على مركز للشرطة في دمشق، أمس الاثنين، راح ضحيته 17 شخصا.

وأضاف التنظيم في بيان نشرته قناة تابعة له على تطبيق تلغرام للرسائل، اليوم الثلاثاء، أن اثنين من مقاتليه أطلقا النار داخل مركز الشرطة ثم فجرا نفسيهما، وأن الثالث نفذ عملية انتحارية “استهدفت تعزيزات المرتدين القادمة إلى مكان الحادث”.

وكانت صحيفة الوطن قالت إن 17 شخصا استشهدوا في الهجوم الذي وقع في حي الميدان بدمشق وهو الأول من نوعه في العاصمة منذ يوليو/ تموز.

ولم تعلن الحكومة السورية عددا لضحايا الهجوم.

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