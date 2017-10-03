الحزب الباكستاني الحاكم و نواز شريف مجددا !!

انتخب حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية اليوم الثلاثاء رئيس الوزراء السابق نواز شريف رئيسا له، بعد أسابيع من حكم المحكمة العليا بعدم أهليته للبقاء في منصبه، وفقا لمسؤولين بالحزب.

جاء ذلك بعد ساعات من استغلال الحزب لأغلبيته البرلمانية لإجراء تعديل قانوني يسمح بإعادة انتخاب شريف رئيسا للحزب.

واعترض مشرعو المعارضة في جلسة الجمعية الوطنية التي عقدت مساء الأحد عندما قدم وزير العدل التعديل في “قانون الانتخابات للعام 2017”.

وأعلنت أحزاب معارضة أنها ستتحرك في المحكمة ضد التعديل في قانون الانتخابات لاعتقادها بأنه يمهد الطريق للأشخاص المحكوم بعدم أهليتهم، بأن يتولوا مناصب رئيسية في النظام السياسي.

لكن حزب الرابطة الوطنية دافع عن التعديل، مصرا على أن الخطوة تهدف إلى إزالة “القوانين المعيبة التي سنها الديكتاتوريون”.

وكان شريف قد استقال من منصب رئيس الوزراء في يوليو الماضي، بعد أن قضت المحكمة العليا بعدم أهليته، وذلك بسبب عدم إعلانه عن أحد مصادر ثروته.

وأجبر شريف أيضا على الاستقالة من رئاسة الحزب، إلا أنه احتفظ بالسيطرة عليه، وأتى بشاهد خاقان عباسي الموالي له، إلى منصب رئيس الوزراء.

ومثل شريف أمس الاثنين أمام محكمة معنية بمكافحة الفساد ومن المتوقع أن توجه له ولأبنائه الثلاثة تهم الأسبوع المقبل.

وينفي شريف ارتكاب أي مخالفة، ويقول إنه ضحية مؤامرة ضده. ويشير مسؤولون بارزون في الحزب الحاكم بأصابع الاتهام إلى عناصر في جيش باكستان، الذي يتمتع بنفوذ قوي، لكن الجيش ينفي أي دور له في القضية.

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