كوريا الشمالية تنتج الملابس سرا !!

نقلت إذاعة آسيا الحرة الأمريكية عن مصادر صينية مطلعة على شؤون كوريا الشمالية، أن بيونغ يانغ تشغّل مصانع للملابس داخل مجمع كيسونغ الصناعي، المشروع المشترك بين الكوريتين.

وقال مصدر صيني يعمل في قطاع التصنيع في كوريا الشمالية للإذاعة “تشغّل السلطات الكورية الشمالية 19 مصنعا للملابس داخل المجمع الصناعي بصورة سرية، دون إبلاغ السلطات الكورية الجنوبية”.

وأوضح المصدر أن المصانع تعمل على إنتاج الملابس، لتوزيعها في الأسواق المحلية في كوريا الشمالية، غير أنها تنتج طلبيات للصين أيضا.

وتوقع أن تزداد صعوبة تلقي المصانع المعنية بكيسونغ، أي طلبيات جديدة من الصين، بعد تبنى مجلس الأمن الدولي قراره رقم 2375 ضد كوريا الشمالية.

وادعى المصدر أن كوريا الشمالية بدأت بتشغيل المصانع منذ أكثر من 6 أشهر.

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