خسر حياته لينقذ زوجته في هجوم لاس فيغاس

في حين لا يزال العالم مصدوما بالهجوم الدموي الذي شهدته مدينة لاس فيغاس الأمريكية، تتداول وسائل الإعلام شهادات تدل على البطولة التي أظهرها أول ضحاياه الـ59.

وكشفت هيثير غوليتش أن زوجها سوني ميلتون، ممرض عمره 29 عاما، ضحى بحياته من أجلها، إذ جعل جسده درعا أنقذ قرينته من رصاص المهاجم.

وذكرت المرأة أن زوجها، فور سماع دوي الرصاص، أمسك بها وبدأ يركض في محاولة للفرار من النار، غير أنه أصيب في ظهره.

وأعربت هيثير عن صدمتها إزاء ما حدث، قائلة: ““أنا الآن يائسة تماما، لا أعرف ما علي قوله، وكان سوني أكثر رجل ودود التقيت به، لقد أنقذ حياتي وخسر حياته”.

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