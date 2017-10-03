مستودع أسلحة داخل شقة سفاح لاس فيغاس!

نشرت وسائل إعلام أمريكية صورا لأسلحة وعدد من الطلقات النارية وجدتها الشرطة لحظة اقتحامها غرفة الفندق التي يوجد فيها منفذ حادث لاس فيغاس.

وكانت الشرطة الأمريكية قد أعلنت في وقت سابق أنها عثرت على 23 قطعة سلاح داخل غرفة السفاح في فندق ماندالاي باي هوتيل، و19 قطعة داخل منزله في ميسكيت بولاية نيفادا.

بدورها ذكرت صحيفة نيويورك بوست الأمريكية وفقا لمصادر مطلعة، أن الشرطة عثرت على “نترات الأمونيوم” في سيارة منفذ الهجوم ستيفن بادوك. وأوضحت الصحيفة أن هذه المادة الكيميائية يمكن أن تستخدم لصنع المتفجرات

يذكر أن ستيفين دويك نفذ الاثنين هجوما باستخدام عشرات الأسلحة النارية ضد حشود مهرجان “كانتري ميوزيك”، الذي كان يقام في الهواء الطلق، بالقرب من الفندق الذي يقطنه، وانتحر بعدها على الفور قبل أن تدخل الشرطة الغرفة، التي كان يطلق منها النار، وقتل 59 شخصا، وجرح أكثر من 500 آخرين، في أكبر هجوم من نوعه في تاريخ الولايات المتحدة.

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