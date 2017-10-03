المعلم يزور روسيا الأسبوع القادم

يقوم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم بزيارة روسيا في الفترة بين التاسع والحادي عشر من الشهر الجاري للمشاركة في اجتماع اللجنة السورية الروسية حول التعاون الاقتصادي في مدينة سوتشي.

وذكر مصدر في وزارة الخارجية أن الوزير المعلم سيلتقي أيضا نظيره الروسي سيرغي لافروف يوم الحادي عشر من الشهر الجاري في سوتشي لبحث آخر التطورات الاقليمية والدولية.

يشار إلى أن اجتماع اللجنة السورية الروسية حول التعاون الاقتصادي سيعقد يومي ال 9 وال 10 من هذا الشهر وسيتم خلاله بحث التعاون الثنائي في المجالات كافة.