إضراب عام في كتالونيا

أعلنت سلطات كتالونيا أن الإضراب العام بالإقليم شمل قطاعات واسعة من العمال، خاصة في مجالات النقل والصحة والتعليم. بدورها اتهمت وزارة الداخلية الإسبانية حكومة كتالونيا بتأجيج التمرد.

وقالت رئيسة قسم النقل في كتالونيا دولورس باسا في مؤتمر صحفي الثلاثاء، إن “مينائي برشلونة وطراغونة يعملان بأدنى طاقتهما، وكذلك نقل الشحنات، وتم قطع 59 طريقا، كما تم وقف العمل في كافة الجامعات، وفي مجال الصحة حظي الإضراب بدعم 75% من العاملين”.

أعلنت سلطات كتالونيا أن الإضراب العام بالإقليم شمل قطاعات واسعة من العمال، خاصة في مجالات النقل والصحة والتعليم. بدورها اتهمت وزارة الداخلية الإسبانية حكومة كتالونيا بتأجيج التمرد.

وقالت رئيسة قسم النقل في كتالونيا دولورس باسا في مؤتمر صحفي الثلاثاء، إن “مينائي برشلونة وطراغونة يعملان بأدنى طاقتهما، وكذلك نقل الشحنات، وتم قطع 59 طريقا، كما تم وقف العمل في كافة الجامعات، وفي مجال الصحة حظي الإضراب بدعم 75% من العاملين”.

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