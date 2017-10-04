“إشكالية دبلوماسية” بين بيروت والرياض !

أشارت مصادر لصحيفة “​الأنباء​” الكويتية إلى أن “هناك إشكالية دبلوماسية بين ​بيروت​ و​الرياض​، أعاقت حتى الآن التحاق السفيرين الجديدين، لكل من البلدين في البلد الآخر”، لافتة إلى أن “المشكلة تتعدى الشكليات المتصلة، بمن يقبل اعتماد سفير الآخر أولا، أقله من وجهة نظر قريبين من اجواء الرياض، والذين يعتقدون ان ​وزارة الخارجية اللبنانية​، قد تكون متحفظة على اسم السفير اليعقوب، بحكم كونه خيار وزير الدولة لشؤون ​الخليج​ ​ثامر السبهان​، وهو اساسا مساعده، الملم بالأوضاع اللبنانية التي خبرها منذ كان ضمن طاقم ​السفارة السعودية​ في بيروت”.

من جهة أخرى، أملت المصادر أن “تساهم زيارة ​رئيس الحكومة​ ​سعد الحريري​ المرتقبة إلى السعودية ضمن إطار الزيارات التشاورية في معالجة هذه الإشكالية”.

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