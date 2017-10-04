برلماني روسي يتعرف على مواطن زعم داعش أنه خطفه في سوريا

قال برلماني روسي إنه تعرف على واحد من شخصين ظهرا في شريط فيديو نشره “داعش” وزعم التنظيم أنهما جنديان روسيان أسيران.

وكانت وسائل الإعلام الأجنبية نشرت خبرا مفاده أن “تنظيم داعش نشر فيديو يظهر فيه أسيران من أصل روسي”، من دون أن يقدم دليلا على أنهما يتبعان للقوات العسكرية للاتحاد الروسي.

وفي شريط الفيديو، يظهر أحد الرجلين، وهو يقدم نفسه على أنه رومان فاسيلوفيتش زابولوتني من مواليد 1979 من منطقة آكساي بمقاطعة روستوف على الدون الروسية.

ولم يتكلم الرجل عن أي علاقة له بالقوات الروسية العاملة في سوريا.

وقال فودوليتسكي: “أنا أعرفه جيدا، إنه من آكساي، كنا في فرقة واحدة، وكان مشاركا نشطا في حركة القوزاق.. لقد كلفت رئيس اتحاد المحاربين القوزاق في روسيا والخارج، بالتحري عن المعلومات وبيان مدى مصداقيتها، وكذلك معرفة مكان وجود القوزاقي رومان زابولوتني”.

وأكد عضو البرلمان الروسي، أن رومان لا يجب على اتصالاته ورسائله عبر خدمة “الماسنجر”.

وكانت وزارة الدفاع الروسية نفت المعلومات التي تداولتها وسائل الإعلام الأجنبية، حول وقوع عسكريين روس أسرى في منطقة دير الزور السورية أو أي مناطق أخرى.

وأشارت الوزارة، إلى أن الجنود الروس العاملين على الأراضي السورية، يقومون بتنفيذ الواجبات التي تحددها لهم القيادة العسكرية هناك.

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