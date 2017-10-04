هذا ما حل بالناطور الذي حاول الاعتداء على سيدة في صربا..

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة ان حوالي الساعة 7.00 من تاريخ 1/10/2017 وفي أثناء نوم إحدى السيدات في سريرها بمنزلها الكائن في محلة ضهر صربا الطابق الخامس، إستفاقت على وجود شخص مرتدياً ثياباً داخلية فوضع يديه حول عنقها وحاول الاعتداء عليها، فحصل تدافع وصراخ حينها لاذ بالفرار عبر طاقة بمُتَخت الحمام نحو منور البناء، وقد تبين أنه الناطور ويدعى بلال مجهول باقي.

وأشارت في بيان، الى انه على الأثر وفي خلال 24 ساعة، وبنتيجة التحريات والاستقصاءات المكثفة تمكنت دورية من شعبة المعلومات في ​قوى الامن الداخلي​، من معرفة هوية المشتبه به ومكان تواريه واختبائه، وتوقيفه في محلة غزير بتاريخ 2/10/2017 وهو: م. ب. ( مواليد عام 1986، سوري)بالتحقيق معه اعترف بما نسب إليه. وأحيل بناءً على إشارة القضاء المختص إلى، مكتب مكافحة الاتجار بالأشخاص وحماية الآداب في وحدة الشرطة القضائية.

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