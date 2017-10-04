جابر: “لا علاقة للقوانين الضريبية بالسلسلة”

أشار عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب ​ياسين جابر​ إلى أن المستثمر الذي يضع أمواله في البنك لا يتعرض للضرائب على عكس من يستثمر أمواله في مشروع سياحي زراعي أو صناعي حيث تنزل عليه ​الضرائب​ من كل حد وصوب، والفائدة والودائع في كل دول العالم تخضع للضريبة.

وأوضح أن هناك نية لدى ​لجنة المال والموازنة​ لتخفيض عجز الموازنة اليوم قبل الغد، كما يجب العمل لتأمين مداخيل لخفض عجز الموازنة، والضرائب التي تم إقرارها من أجل تخفيض عجز الموازنة وليس من أجل تغطية ​سلسلة الرتب والرواتب​.

ولفت جابر في حديث تلفزيوني، إلى أن المجلس النيابي يحق له التشريع في أي وقت كان، ولا علاقة للقوانين الضريبية بموضوع السلسلة بل بخفض عجز الموازنة، وما حصل في القانون 45 إنه تم تخصيص الضرائب لموضوع السلسلة، وهذا ليس قانونيا لأن الضريبة لا يمكن تخصيصها لأمر معين.

وأكد أن موضوع الضرائب سيتم معالجته وسيتم مناقشته الأسبوع القادم، ونحن سنصوت عليه حتى لو لم يكن القانون شعبيا.

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