‏نوال الزغبي في ”الدوبلكس“ هذا الجمعة.. وتكريمها في مصر الحدث الأبرز!

‏‏نجح برنامج “الدوبلكس” في الحصول على موافقة النجمة الذهبية نوال الزغبي، لتصوير أُولى حلقات موسمه الجديد، ونشرت نوال صورة لها مع الدمية الشهيرة “أبلة فاهيتا” عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي، وعلّقت عليها بالقول: “نظرة خاطفة مع أبلة فاهيتا”.

‏ومن المقرر عرض الحلقة يوم الجمعة المقبل 6 أكتوبر في الحادية عشر مساءاً على قناة CBC المصرية.

‏نفيد بالذكر أن النجمة الذهبية نوال الزغبي كانت قد خطفت الأضواء وحصدت الجائزة الأبرز في “مهرجان الفضائيات العربية” يوم الأحد الماضي بالقاهرة، عن أفضل تتر مسلسل رمضاني لعام 2017 وهو مسلسل “لأعلى سعر”، عن أغنيتها الهيت “الناس العزاز”، وكانت صاحبة الحضور اللافت، وحديث الصحافة والمواقع الإخبارية والقنوات التليفزيونية.

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الكاتب: ليلى جوجو

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