سوريا… مهمة سرية لطائرة “بتشيلا”

وتم التعرف على الطائرة التي ظهرت في صور نُشرت على شبكة الإنترنت في بداية سبتمبر 2015، وهي طائرة روسية بدون طيار تحمل اسم “بتشيلا” (النحلة).

طائرة “بتشيلا”

يقول الخبير الروسي يوري ليامين إن الصور التي تظهر فيها طائرة “بتشيلا” نُشرت قبل حوالي شهر من وصول وحدات من القوات الجوية الروسية إلى سوريا لمساعدة القوات الحكومية السورية في حربها ضد الإرهاب، مرجحا أن تكون طائرات “بتشيلا” قامت بمهمة الاستطلاع في إطار التحضير لمجيء القوات الروسية.

منظومة التحكم في الطائرات المسيرة “ستروي”

يُذكر أن طائرة “بتشيلا” تزن نحو 140 كيلوغراما وتستطيع التحليق بسرعة تصل إلى 180 كيلومترا في الساعة، وتقدر على الصعود إلى ارتفاع 2.5 كيلومتر.