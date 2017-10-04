دعوة للمغتربين للتسجيل في السفارات تمهيداً للانتخابات

صدر عن مكتب الاغتراب في “الحزب التقدمي الاشتراكي” بياناً دعا فيه المغتربين إلى “التسجيل في السفارات والقنصليات اللبنانية وعلى الموقع الإلكتروني المخصص لذلك بهدف تحقيق أوسع مشاركة في الانتخابات النيابية القادمة”.

وأكد المكتب على “ضرورة تجاوب المغتربين مع هذه الفرصة التي تؤكد على جدارتهم في تحمل المسؤولية الوطنية التي لطالما أكدوا عليها في مناسبات واستحقاقات مصيرية وتأتي اليوم هذه المناسبة لتزيد من انخراطهم الدائم في هموم الوطن وقضاياه”.

وطالب المكتب في بيانه السلطات المختصة بـ”ضرورة تذليل بعض العقبات التقنية المتعلقة بالحصول على المستندات المطلوبة للتسجيل وإيجاد بدائل يسهل الاستحصال عليها وتراعي الأصول من أجل حفظ حق جميع المغتربين بالتسجيل للاقتراع”.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

