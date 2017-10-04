الليرة السورية تتحسن والناس يتخلون عن الدولار

حافظ سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في السوق الموازية على منحاه الهبوطي خلال تعاملات هذا الأسبوع، حيث عزز من تحسنه ليلامس مستوى الـ 500 ليرة سورية مقابل الدولار الأمريكي في بعض المناطق الشمالية والشرقية.

هذا وتشير التوقعات إلى مزيد من التحسن في سعر صرف الليرة السورية في الفترة القادمة. كما تشير البيانات في السوق الموازية إلى وجود زيادة ملحوظة في الكميات المعروضة من الدولار الأمريكي، وذلك نتيجة زيادة إقبال المواطنين على التخلص من الدولار الأمريكي وتفضيل الليرة السورية.

هذا ويستمر الخلل في السوق (السعر الرسمي أعلى من السعر في السوق الموازية) نتيجة استمرار مصرف سورية المركزي في سياسة تثبيت سعر صرف الليرة السورية، وعدم استجابته للمتغيرات التي طرأت على سوق الصرف بالرغم من المؤشرات الايجابية العديدة على الصعيد السياسي والأمني والاقتصادي، والتي تشي بمزيد من التراجع لسعر الصرف في السوق الموازية في الأيام القادمة.

أما بالنسبة إلى السوق الرسمية ما زال مصرف سورية المركزي مستمراً في تثبيت سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي عند مستوى 517.43 ليرة سورية، وأيضاً سعر شراء الدولار الأمريكي لتسليم الحوالات الشخصية الواردة من الخارج بالليرات السورية عند مستوى 514.85 ليرة سورية للدولار الأمريكي الواحد، كما استمر في تثبيت سعر صرف المعروض لبيع القطع الأجنبي للمصارف العاملة المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي عند 520 ليرة سورية للدولار الأمريكي، وهو السعر الذي يتم من خلاله تمويل معظم المستوردات.

أما بالنسبة لسعر صرف الليرة السورية مقابل اليورو في السوق الموازية فقد استمر بالتحسن في السوق الموازية، لتبقى مستوياته أقل من السوق الرسمية خلال معظم تعاملات الشهر الماضي، حيث انخفض زوج (اليورو/ ليرة سورية) إلى مستوى 590 ليرة سورية في نهاية هذا الأسبوع مقابل مستوى 608 المسجل في نهاية الأسبوع السابق، وبما نسبته 2.96%. كما ارتفعت الليرة السورية أمام اليورو في السوق الرسمية بما نسبته 2.28% لينخفض زوج (اليورو/ ليرة سورية) إلى مستوى 607.07 ليرة سورية في نهاية هذا الأسبوع مقابل مستوى 621.22 ليرة سورية في نهاية الأسبوع السابق.

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