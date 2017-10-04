سوريا.. رفع أجور العاملين 40%

صدر قرارٌ برفع الرواتب الشهرية للعاملين في المؤسسات العامة بنسبة 40%، أي ما يعادل تقريباً 20 ألف ليرة، وذلك وفقاً لما أعلنته الهيئة المالية.

وتتبع الهيئة للإدارة الذاتية التي تدفع رواتب لموظفيها حوالي 50 ألف ليرة وبعد رفعها ستقارب الـ 70 ألف ليرة لجميع موظفي الإدارة.

يأتي ذلك بالتزامن مع محاولة الإدارة توسيع قاعدتها الشعبية في مدينة الطبقة بعد سيطرتها عليها من تنظيم داعش، ويرى مراقبون أن قرار رفع الأجور يأتي استكمالاً لخطتها في زيادة مستوى حاضنتها الشعبية، وتوقع المراقبون صدور قرارات أخرى تلامس المواطن الذي يسكن في الحسكة ومناطق أخرى تخضع لقوات سوريا الديمقراطية بهدف كسب عدد أكبر من المؤيدين لها.

يذكر أن القيادي في “قوات سوريا الديمقراطية” “أوميد كابار” أكد أن قسد لن تسلم أي شبر حررته من داعش لأي جهة بما فيها الحكومة السورية.

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