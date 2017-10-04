سوريا.. رفع أجور العاملين 40%

4 أكتوبر, 2017 - 2:13 مساءً المصدر: سناك سوري
سوريا.. رفع أجور العاملين 40%

صدر قرارٌ برفع الرواتب الشهرية للعاملين في المؤسسات العامة بنسبة 40%، أي ما يعادل تقريباً 20 ألف ليرة، وذلك وفقاً لما أعلنته الهيئة المالية.

وتتبع الهيئة للإدارة الذاتية التي تدفع رواتب لموظفيها حوالي 50 ألف ليرة وبعد رفعها ستقارب الـ 70 ألف ليرة لجميع موظفي الإدارة.

يأتي ذلك بالتزامن مع محاولة الإدارة توسيع قاعدتها الشعبية في مدينة الطبقة بعد سيطرتها عليها من تنظيم داعش، ويرى مراقبون أن قرار رفع الأجور يأتي استكمالاً لخطتها  في زيادة مستوى حاضنتها الشعبية، وتوقع المراقبون صدور قرارات أخرى تلامس المواطن الذي يسكن في الحسكة ومناطق أخرى تخضع لقوات سوريا الديمقراطية بهدف كسب عدد أكبر من المؤيدين لها.

يذكر أن القيادي في “قوات سوريا الديمقراطية” “أوميد كابار” أكد أن قسد لن تسلم أي شبر حررته من داعش لأي جهة بما فيها الحكومة السورية.

المصدر: سناك سوري
4 أكتوبر, 2017

الكلمات الدلالية:

«« الموضوع السابق
الموضوع التالي »»

مقالات مشابهة

اعلانات

حدث الساعة

سجل لتصلك أهم الأخبار

* = required field

powered by MailChimp!
خبر عاجل