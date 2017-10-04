التعاون العسكري التقني في القمة الروسية السعودية

أعلن الكرملين أنه من المرجح أن يبحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز التعاون العسكري التقني خلال لقائهما الخميس.

وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف اليوم الأربعاء ردا على سؤال بهذا الشأن، “من الممكن أن نفترض بأن (هذه المسألة) ستدرج في جدول الأعمال، بالطبع”.

من جهة أخرى أشار بيسكوف إلى أن الرئيس بوتين سيبحث التعاون العسكري التقني أيضا مع رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو أثناء مباحثات الرئيسين الأربعاء.

يذكر أن الملك سلمان بن عبد العزيز سيصل إلى روسيا اليوم في أول زيارة يقوم بها عاهل سعودي إلى روسيا.

وذكر بيان صدر عن الرئاسة الروسية الثلاثاء أن أجندة الاجتماع بين الزعيمين ستشمل مسائل التعاون بين البلدين بكامل طيفه، مضيفا أن الرئيس الروسي والملك السعودي سيتبادلان مواقفهما بشأن المسائل الدولية الأكثر إلحاحا، وسوف يعيران اهتماما خاصا لتطورات الأوضاع في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مع التركيز على سبل تسوية الأزمات القائمة في المنطقة.

واعتبر وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن زيارة الملك سلمان بن عبد العزيز إلى موسكو ستنقل علاقات البلدين إلى مستوى جديد نوعيا، وستساهم في الاستقرار بالشرق الأوسط.