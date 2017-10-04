السجن المؤبد على المتهمين بمحاولة اغتيال أردوغان

بدأت محكمة تركية إصدار أحكامها اليوم بحق 40 عسكريا متهمين بالسعي لاغتيال الرئيس رجب طيب أردوغان، خلال محاولة الانقلاب الفاشلة العام الماضي.

وحكمت المحكمة بالسجن المؤبد مع الأعمال الشاقة على العميد “غوكهان شاهين سونماز أتش”، إلى جانب عسكريين آخرين من الدفعة الأولى من المتهمين.

وحكمت المحكمة كذلك بالسجن 18 عاما على “علي يازجي” المرافق العسكري السابق لأردوغان في المحاكمة، التي تجري بمدينة موغلا في جنوب غرب تركيا، قرب المنتجع الفاخر حيث نجا أردوغان وأسرته بأعجوبة من الجنود المتمردين، الذين اقتحموا المنتجع ليلة الانقلاب.

وكان أكثر من 240 شخصا قتلوا مساء 15 يوليو/ تموز عندما قاد مدبرو الانقلاب دبابات وطائرات حربية ومروحيات وهاجموا البرلمان وحاولوا الإطاحة بالحكومة.