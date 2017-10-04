الحب يودي بحياة فتاتين سوريتين انتحارا في تركيا

اقدمت فتاتان سوريتان على الانتحار، عبر رمي نفسيهما في قناة للري، بمدينة أضنة، جنوبي تركيا.

ونقلت صحيفة “حرييت” عن وكالة أنباء دوغان، أن الشرطة التركية عثرت في الخامس عشر من أيلول الماضي على جثة الشابة “رنجين عبدو” (21 عاماً)، داخل قناة ري في حي “علي هوجالي” بمدينة أضنة، ولعدم وجود دليل على هويتها، تم إرسال الجثة إلى مركز الطب الشرعي.

وأضافت الصحيفة: “تقدمت عائلتا رنجين، وابنة خالتها أمينة هاني (18 عاماً)، ببلاغ للشرطة في اليوم التالي، يفيد بفقدان الفتاتين، وعند عرض صورة من عثر عليها في اليوم السابق، تعرفت عليها عائلتها.

وجاء في تحقيقات الشرطة، أن رنجين وأمينة أرسلتا قبل عدة أيام رسالة نصية لأحد أقاربهما قالتا فيها إنهما ستقدمان على الانتحار سوية، لأنهما مغرمتان بحبيبيهما.

وفيما لم تذكر الصحيفة ما إذا كانت الرسالة والانتحار مردهما احتمال إجبار الأهل للفتاتين على الزواج ممن لا تحبان، لم تتمكن فرق الإنقاذ من العثور على جثة أمينة.

وما تزال التحقيقات مستمرة مع عائلتي الفتاتين.

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