قائد الأركان الاسرائيلي يكشف استراتيجية “إسرائيل” في سوريا

مع وصول الجيش السوري وحلفائه الى مطار دير الزور العسكري، وفكّ الحصار عنه وعن المدينة الذي دام أكثر من أربعة عشر شهراً، كان قائد الأركان في جيش الإحتلال الجنرال يائير غولان يلقي خطاباً في معهد واشنطن القريب من “الأيباك” المنظمة التي تمثل النفوذ اليهودي في كل المؤسسات الأميركية، وكان غولان ضيفاً رئيساً في ندوة بعنوان “سياسة الشرق الأوسط” تحدّث فيها عن تعاظم نفوذ إيران في سوريا على الحدود مع فلسطين وفي المنطقة، داعياً لمواجهة نفوذها، ومعلناً على الملأ عدم قدرة “إسرائيل” على الإنتصار في مواجهة عسكرية مع إيران، وأنّ على أميركا أن تقوم بهذه المهمة”.

وفي معرض حديثه، قال كبير الضباط الصهاينة “نحن (إسرائيل) نعيش في عالم لا يمكننا أن نعمل فيه وحدنا، ليس فقط لأن ليس لدينا قوات لنرسلها للخارج. فبينما يمكننا أن ننتصر في مواجهة عسكرية مع حزب الله، وبينما يمكننا أن ننتصر على كل “الميليشيات” العاملة في سوريا، لا يمكننا محاربة إيران، يمكن لنا أن نؤثر -وبإمكاننا التأثير-، ولكن يبقى هذا إنهاكًا، إذا أردتم أن تفوزوا ببعض الأشياء عليكم أن تقبلوا هذا، يجب علينا أن نعرف حدودنا”.

تزامن هذا الكلام مع تقدم الجيش السوري في دير الزور، ومع عمليات الإخلاء التي قام بها الطيران المروحي الأميركي لعشرات المسؤولين الكبار لـ”داعش” وعناصر هذا التنظيم من أماكن متعددة في الصحراء السورية، ومن العراق دون معرفة الوجهة حينها، والتي تكشفت في الهجمات المرتدة التي نفذتها مجاميع من “داعش” في أنحاء متفرقة من البادية السورية، خلف خطوط القتال، وفي بعض الأماكن على بعد 80 كلم خلف خطوط المواجهة، في تحرك أكبر من قدرات “داعش” العملانية والاستخباراتية، واللوجيستية.

ويمكن القول أنّ الأهداف الأميركية التي تشجعها “إسرائيل” في الشرق السوري تتضح في نقطتين:

1ـ السيطرة على الحدود السورية العراقية، ومنع إيران من التواجد هناك، وبالتالي منع التواصل البري بين لبنان وإيران.

2ـ السيطرة على حقول النفط والغاز الواسعة والتي تشكل غالبية احتياط سوريا من الطاقة.

وتتسابق أميركا ومن ورائها “إسرائيل” مع الوقت من أجل فرض تواجد عسكري في الشرق السوري يحقق الهدفين المذكورين أعلاه، ويظهر من كلام قائد أركان الجيش “الإسرائيلي” في واشنطن، أن تل أبيب لن تسمح لإدارة ترامب بالقبول بسحب كامل للقوات الأميركية من سوريا، وبمعنى آخر، “إنّ التواجد العسكري الأميركي في سوريا، وعلى الشط الشرقي للفرات يمثل مصلحة عليا لـ”إسرائيل” لا يتوقف المسؤولون “الإسرائيليون” عن الضغط على أميركا لتنفيذها.

هل تقبل روسيا بهذه النتيجة؟

مصادر فرنسية متابعة للموضوع الكردي في المنطقة قالت في حديث خصّت به موقع “العهد” الإخباري” “من المؤكد أنّ أي وجود عسكري ولو رمزي لأميركا في سوريا، سوف يشكل عاملاً مساعداً لروسيا، لأنّ هذا الأمر سيجعل الأميركي بحاجة دائمة للتنسيق مع الروسي، وهذا التنسيق والتعاون شكّل الهدف الاستراتيجي لموسكو خلال السنوات الماضية خصوصاً في الميدان السوري”، وسألت المصادر الفرنسية عن موقف تركيا -التي لها تأثير كبير على الأحداث في سوريا- من هذا الهدف الأميركي في ظل التحالف المعلن بين واشنطن وأكراد سوريا والذي لا يمكن إلا أن ينتج قوة لإقليم كردي يتمتع باستقلالية كبيرة في الشمال السوري على طول الحدود مع تركيا، في وقت نفذت فيه سلطات إقليم كردستان العراق استفتاء على الانفصال عن العراق خرج بنتيجة إيجابية، ويستعد على إثره مسعود البارزاني لإجراء انتخابات رئاسية ونيابية جديدة في الإقليم تأتي به رئيساً بعدما كانت ولايته الثانية قد انتهت قبل أربعة أعوام أجل فيها الانتخابات كونه لا يستطيع الترشح لدورة رئاسية ثالثة.

وتابعت المصادر ” سيكون انتخاب البارزاني رئيساً لاقليم كردستان العراق المنفصل عن بغداد تشجيعا لأكراد سوريا للقيام بالعمل نفسه في ظل حماية عسكرية أميركية وسيطرة للأكراد في سوريا على حقول النفط السورية التي تؤمن لهم الأموال للقيام بخطوات الإنفصال وتمويله، وهذا الأمر يشكل مصدر رعب لتركيا التي لا تريد في المقابل أن تدخل في مواجهة خاسرة مع أميركا بعد مواجهتها الخاسرة مع روسيا خلال العامين الماضيين”.

وأضافت المصادر “في السياق نفسه، يبدو أن الأميركي لن يدخل في مواجهة شاملة مع إيران وروسيا في سوريا، في وقت تسير فيه المواجهات العسكرية لصالح الجيش السوري وحلفائه رغم بعض ردود الأفعال من “داعش” في فترات متباعدة تؤخر عملية الحسم النهائي ولا تلغيه أو تجعله في موقع المتوقف”.

المصادر الفرنسية قالت أيضا “إنّ نقطة ضعف الولايات المتحدة في سوريا تكمن في غياب حليف موثوق لواشنطن خارج التحالف مع الأكراد، في ظل الصراع الخليجي المستمر والذي يجعل واشنطن تشعر بأنها وحيدة في سوريا، وهذا الأمر يشكل السبب الأساس في التريث والحذر الأميركيين، فاستراتيجية وزارة الدفاع والإدارة الأميركية تقوم على محاولات البقاء والتأثير عبر القضم والتقدم البطيء مع قرار بعدم الدخول بأية مواجهة شاملة مع روسيا وإيران في سوريا”.

هل تحقق الاستراتيجية الأميركية أهدافها؟

يبدو من كلام الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصرالله أنّ” للطرف الآخر خياراته الاستراتيجية والتي لم يستخدمها بعد لكنه بدأ يلوح بها”.

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