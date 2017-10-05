“السياسة” تقف على أبواب وزارة “الأشغال” !

أكدت مصادر ​وزارة الأشغال​ لصحيفة “الأخبار” أن “ال​سياسة​ تقف على أبواب الوزارة. فالناس لها حقوق من الخدمات، وبالتالي عدم تسييس هذا الملف”، معتبرة أنه “من الطبيعي أن يهتم كلّ وزير بمنطقته أولاً. وتماماً كما لو كان هناك وزير للحزب الاشتراكي سيقول إنّه هو الذي يُقدّم الخدمات، لا يُخفي حلفاؤنا أنّ الزفت يأتي عبرهم”.

ولفتت المصادر الى أن “الانزعاج من البعض الذي يأتينا بخطاب نحن العهد ونريد الزفت، أو من يُهوّل في الاعلام بأنّ الوزير لا يعطيهم الزفت ظنّاً منهم أنهم بذلك يضغطون علينا. فكلّ من تقدّم بطلب يُنفّذ إن كانت هناك إمكانية، مع مراعاة الأولويات. البلديات والأقوى في قضائه سيأخذ الزفت”، مشيرة الى أنه “بهذه الطريقة لا يُمكن لأحد أن يقول إننا لا نعمل من أجل الإنماء. رغم أنّ البعض يعتقد أنّه إذا لم تمر الخدمة عبره لا يُعتبر ذلك إنماء”.

وأوضحت أنه “حين تسلم الوزير ​يوسف فنيانوس​ وزارة الأشغال كان قد صُرِف من الميزانية قرابة 63 مليار ليرة، وبقي لنا نحو 90 ملياراً، وُزّعت الأرقام على الأقضية وفق الأرقام التقريبية الآتية (من دون احتساب الكسور، ومن دون يعني ذلك أن كامل هذه المبالغ قد أنفقت): 10 مليارات لعكار، 8 مليارات للمنية ــ الضنية، 5 مليارات ل​طرابلس​، 11 ملياراً في ​زغرتا​، 5 مليارات في بشرّي، 7 مليارات في الكورة، 6 مليارات في ​البترون​، 6 مليارات في جبيل، 6 مليارات ل​كسروان​، 6 مليارات للمتن، 5 مليارات للشوف، 5 مليارات في عاليه، 8 مليارات ل​بعبدا​ (ضمناً ​الضاحية الجنوبية​)، فيما حصة ​بعلبك​ ــ الهرمل لم تتعدّ المليار بعد أن حصلت في عهد ​غازي زعيتر​ على حوالى 11 ملياراً، 7 مليارات لزحلة، 5 مليارات للبقاع الغربي، 6 مليارات ل​حاصبيا​ ــ ​راشيا​، 4 مليارات لجزين، صيدا 3 مليارات، وصور 3 مليارات، 4 مليارات في بنت جبيل، 3 مليارات في ​مرجعيون​، 3 مليارات في ​النبطية​، وقرابة 2 مليار مُختلف، له علاقة بالطرقات الدولية وصيانتها”.

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