“الهيئات”: نريد إصلاحات في موازنة 2018

بعد لقائها رئيس الحكومة سعد الحريري، تزور الهيئات الاقتصادية رئيس الجمهورية ميشال عون اليوم للبحث معه في موضوع القانون الضريبي الذي عدّلته الحكومة وارسلته الى مجلس النواب، الذي بدوره وزّعه امس على النواب للاطلاع عليه، وحدّد جلسة لمناقشته يوم الاثنين المقبل.

زار وفد الهيئات الاقتصادية، وزير المالية علي حسن خليل أمس، وبحث معه في موضوع القانون الضريبي. ووصف رئيس اتحاد الغرف اللبنانية محمد شقير اللقاء بالايجابي والضروري. وقال: “لا نريد اليوم أن نشارك في أي خلاف في الحكومة، ونحن حريصون على بقائها وعلى التماسك بين كل القوى السياسية، وحريصون على العهد. اتفقنا مع خليل على استمرار الحوار مع الهيئات الاقتصادية لوضع أفكار ضرائبية تتماشى مع العصر الحديث”.

ولدى سؤاله عمّا اذا كانت الهيئات ستسير بالضرائب، قال: “عرضنا ملاحظاتنا ولدى الوزير ملاحظات أيضاً. هناك أمور تسير بالسياسة، واخرى سوف يحاول الوزير تعديلها من دون أي خلافات سياسية، لنعمل على تمرير هذه المرحلة ولكي نتطلع نحو العام 2018 حيث سنقوم كهيئات اقتصادية بتقديم اقتراحات لقوانين جديدة لتكون من ضمن الموازنة”.

ونفى شقير ما يشاع في البلد عن وجود ضغوطات تمارس على القطاع المصرفي مؤكداً “أن لا سلبية بين الوزارة أو الحكومة والقطاع المصرفي. نحترم القطاع المصرفي وندرك أنه لولا هذا القطاع لما كان الاقتصاد موجوداً بما انه يحمل القطاعين العام والخاص، وعلى الجميع دعمه”.

من جهته، أوضح رئيس الجمعية اللبنانية لتراخيص الإمتياز شارل عربيد لـ”الجمهورية” أن وزير المالية كان منفتحاً وصريحاً وواقعياً، مشدداً على ان الهيئات الاقتصادية ليست سلطة تنفيذية، “نحن مواطنون مكلّفون وحريصون. والهدف من زيارتنا للمسؤولين هو ايصال نظرتنا للتداعيات الاقتصادية لبعض الضرائب المطروحة، مع حرصنا على الوضع العام”.

وأشار الى أنه “بالنسبة الى القطاعات الاقتصادية، هناك ضرائب تطال بعض القطاعات بنسب مختلفة”، لافتاً الى أن “موضوع الازدواج الضريبي محور نقاش كبير حيث هناك نظرية تقرّ بوجود ازدواج ضريبي، وأخرى تنفي ذلك. كذلك الامر بالنسبة لموضوع الضريبة على القيمة المضافة التي يرى البعض انها قد تعوّض عن ضرائب اخرى، بينما تقول وجهة النظر الأخرى انه ليس الوقت المناسب لرفع تلك الضريبة لأنها تقوّض الاستهلاك”.

وأكد عربيد أن “السياسة الضريبية لا تقف عند هذا القانون، “فأي قانون يمكن أن يمرّ أو يتم تعديله في المستقبل. نحن بحاجة الى سياسة ضريبية على قياس الواقع الاقتصادي الذي نمرّ به، وهنا يأتي دورنا من ناحية طرح الأفكار”.

أضاف: “ليس المهمّ اليوم تعطيل هذا القانون الضريبي أو السير به، لأن المقاربة أوسع وأشمل تتمحور حول أي سياسة ضريبية عامة وشاملة يجب اتّباعها، في القوانين أم في الموازنة، اليوم أو في المستقبل”.

ودعا عربيد الحكومة الى “دراسة أي خطوة اقتصادية تريد الاقدام عليها مستقبلاً، بطريقة علمية تحدد كيف سيتفاعل الاقتصاد الحالي معها، وسط كل الشوائب والضغوطات التي يتعرّض لها”.

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