الانتخابات الطلابيّة انطلقت.. وهذه هي “المفاجأة”

تنطلقُ الانتخاباتُ الطلابيّة يوم غدٍ الجمعة، من الجامعةِ اللّبنانيّة – الأميركيّة بفرعَيها في بيروت وجبيل، حيث ستكونُ المُنافسةُ قويّةً وشَرِسَةً بين “تيّار المستقبل” و”القوّات اللّبنانيّة” من جهة، وتحالف “حركة أمل”، و”التيّار الوطنيّ الحرّ” و”حزب اللّه” و”تيّار المردة” و”القوميّ السّوري”، و”الوطنيين الأحرار” وبعض المستقلّين.

أمّا على صعيدِ الجامعةِ اليسوعيّة، فستخوضُ “8 آذار” معركتها ضدّ “المستقبل” و”القوّات”، في حين ستشهدُ الجامعةُ الأميركيّة في بيروت، معركةً بين “المستقبل” و”القوّات” و”الوطنيّ الحرّ” بوجهِ باقي الأحزاب، ويُعتبرُ هذا التحالف بالنسبةِ إلى “التيّار الوطنيّ الحرّ” له خصوصيّة مُرتبطة بالجامعةِ نفسها ولا خلفيّة سياسيّة له، خصوصاً أنّ الانتخابات الطّلابيّة ستُجرَى وفق النظام النسبيّ، والذي ترك بدورهِ الحريّة للشباب والكوادر للتحالف مع الفريق الذي يرونهُ مُناسباً.

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