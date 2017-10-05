القبض على جاسوس أميركي رفيع المستوى في سوريا فمن يكون؟

قالت مصادر اعلامية سورية ان المخابرات السورية نجحت بالقاء القبض على جاسوس أميركي في دمشق.

واضافت المصادر أن المخابرات السورية نجحت بالقاء القبض على المدعو (ع.ا) بعد متابعة دقيقة استمرت لعدة اشهر تم خلالها مراقبة المشتبه به وخصوصا بعد أن وصلت عدة تقارير أمنيه تشتبه بتورطه بالتخابر لصالح جهة اجنبية.

وبعد هذه الفترة من الرقابة اللصيقة و قيام المشتبه به بتصوير العديد من المواقع العسكرية بحجة أنه صحفي و يحمل بطاقة مزورة قامت الجهات المعنية بمداهمة منزله الواقع في احد ضواحي العاصمة السورية دمشق، لتعثر على عدد من أجهزة الحاسوب و الكاميرات وبعض الاسلحة الخفيفة.

وأشارت إلى أن الجاسوس سوري الجنسية من اصول عربية، وفقاً لما اعترف به للأجهزة الامنية السورية، وأكد أنه تم تجنيده عبر صفحات التواصل الاجتماعي مقابل راتب شهري يصل إلى 20 الف دولار، حيث كان يقوم بتزويد الجهة التي يتواصل معها بالمعلومات والصور وفق ما يطلب منه بالتعاون مع ابن عمه (س.ا) الذي مازال متوارياً عن الانظار، كما واعترف الإرهابي بتعاونه مع بعض التشكليلات المسلحة في الغوطة.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

