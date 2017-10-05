دو فريج: “القانون الضريبي سيمر الإثنين إذا عدل”

شدد النائب نبيل دو فريج، في حديث لاذاعة “صوت لبنان 93,3″،على “أن سلسلة الرتب والرواتب حق مكتسب للموظفين وهي أقرت في قانون مستقل عن قانون الضرائب”، معتبرا “ان القانون الضريبي سيمر يوم الاثنين في المجلس النيابي اذا عدل وفق ملاحظات المجلس الدستوري”.

وأعلن أن القانون وزع أمس على النواب ولم يتسن لهم الاطلاع عليه بعد، لكنه علم انه تم الغاء الازدواج الضريبي للمهن الحرة، الا أن هناك ملاحظات أخرى أوردها المجلس الدستوري منها متعلق بالأملاك البحرية”.

وفي ملف الانتخابات لفت دو فريج الى “ضرورة اجرائها في موعدها، اذ لا سبب لتأجيلها”، وقال: “من يستطيع اجراء انتخابات بلدية ناجحة يمكنه اجراء اتنخابات نيابية”.

وفي ملف النازحين، رفض دو فريج “الحوار المباشر مع النظام السوري”، معتبرا “ان الأزمة لا تحل بالحوار المباشر انما عبر القنوات الدولية والطلب من الهيئات الدولية التي تقدم مساعدات للاجئين تأمين مناطق آمنة في سوريا تحت رقابة واشراف الأمم المتحدة”.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

